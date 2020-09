Au moins 14 soldats et policiers afghans tués dans des combats avec les talibans

(Belga) Au moins 14 soldats et policiers afghans ont été tués dans d'intenses combats avec les talibans dans le sud de l'Afghanistan, malgré la poursuite de pourparlers de paix entre les deux camps à Doha, ont annoncé lundi les autorités.

Les talibans ont lancé un assaut nocturne dimanche soir contre plusieurs positions des forces de sécurité afghanes dans la province méridionale de Uruzgan, infligeant de lourdes pertes aux troupes gouvernementales. La région de Gizab, contrôlée par le gouvernement, risque aussi de tomber entre les mains des insurgés, ont indiqué des responsables locaux. "De violents combats se poursuivent, nos forces se sont retirées de plusieurs positions", a indiqué à l'AFP Zelgai Ebadi, un porte-parole du gouverneur de la province. Selon des responsables locaux, 14 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués et une douzaine blessés. "Les combats sont maintenant proches du QG de la police, nous avons besoin de renforts supplémentaires", a déclaré Mohammad Barekzai, chef du conseil provincial de Uruzgan. Ces affrontements interviennent alors que des négociateurs des deux camps sont réunis à Doha pour tenter de mettre fin à 19 ans de guerre. Ces négociations, entamées il y a plus d'une semaine dans un relatif optimisme, ont été rapidement ternies par une reprise des violences et ont fait peu de progrès tangibles. Les forces de l'air afghanes ont mené samedi des frappes aériennes contre les talibans qui ont tué plus de 30 insurgés à Kunduz (nord-est), d'après le ministère de la Défense. Selon Esmatullah Muradi, porte-parole du gouverneur de la province de Kunduz, ce raid a également tué 17 civils qui s'étaient rassemblés sur le site d'un premier bombardement visant les talibans. Le ministère de la défense n'a pas confirmé de pertes civiles et a indiqué avoir ouvert une enquête. Le ministère de l'Intérieur a affirmé qu'au total les talibans avaient tué 98 civils et blessé 230 autres depuis deux semaine en Afghanistan. (Belga)