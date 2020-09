Le gouvernement Trump menace New York, Seattle et Portland de coupes budgétaires

(Belga) Le ministère américain de la Justice a prévenu lundi que les villes progressistes de New York, Portland et Seattle pourraient se voir priver de financements fédéraux pour cause de laxisme supposé dans le maintien de l'ordre, dans le prolongement d'un décret publié début septembre par Donald Trump.

Les autorités de New York ont menacé de saisir la justice si le gouvernement républicain mettait ses menaces à exécution. "Nous ne pouvons pas gâcher des fonds publics quand la sécurité des citoyens est en jeu", a déclaré le ministère américain de la Justice, William Barr. Pour le gouvernement Trump, les autorités locales de New York, Seattle et Portland ont laissé se développer "l'anarchie, la violence et la destruction". Portland et Seattle sont mis à l'index pour n'avoir pas su juguler les débordements intervenus en marge des manifestations liées à la mort de George Floyd, un homme noir tué par la police de Minneapolis lors de son interpellation. Dans le cas de Seattle, il est surtout question de la "zone autonome" établie dans un quartier de la ville durant plusieurs semaines et dont la police s'était retirée. Mais ce périmètre a été évacué début juillet, après plusieurs incidents dont deux meurtriers, par la police, qui a repris le contrôle des lieux. Quant à Portland, le gouvernement Trump dénonce le "chaos" né des manifestations quotidiennes, en marge desquelles des dégradations ont eu lieu. New York se voit elle reprocher de ne pas avoir poursuivi certains manifestants interpellés lors des marches du printemps ainsi que l'augmentation du nombre de fusillades dans la ville ces derniers mois. "Tout ceci est profondément politique et contraire à la Constitution", ont réagi les maires des trois villes concernées, dans un communiqué commun, accusant le gouvernement Trump de "fuir ses responsabilités et de rejeter ses torts sur d'autres pour masquer ses manquements". Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a prévenu que si le gouvernement Trump tentait effectivement de priver la ville de New York d'une partie de ses financements fédéraux, il saisirait la justice. Lors d'une conférence de presse, un conseiller juridique de la mairie de New York a rappelé que les financements fédéraux relevaient du Congrès et non du gouvernement. En 2019, New York a reçu 8,4 milliards de dollars de financements fédéraux, soit 9,1% de son budget. (Belga)