Fêtes de Wallonie - Un jeune dit avoir été tabassé par des policiers à Namur

(Belga) Un jeune de 21 ans dit avoir été tabassé par des policiers dans la nuit de vendredi à samedi sur la place du Marché aux Légumes (aussi appelée place du Vieux), à Namur. Une enquête interne a été ouverte, a indiqué lundi le directeur des opérations de la police namuroise, Vincent Mathy, confirmant une information de la Dernière Heure.

Le jeune homme était resté sur la place après la fermeture des bars. Vers 01h30, des policiers sont intervenus pour évacuer la place et c'est là que la situation aurait dégénéré. Sur les réseaux sociaux, le groupe de jeunes indiquent que plusieurs coups ont été portés sans raison. En outre, le jeune homme blessé souffre d'une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale, d'hématomes à la lèvre supérieure et d'un crin à l'arrière de la tête. Il a également fait savoir qu'il allait déposer plainte auprès du Comité P. Une enquête interne a été ouverte et un procès verbal a été communiqué au parquet de Namur, a confirmé lundi la police namuroise. (Belga)