Coronavirus en Belgique: voici les nouvelles règles annoncées par Sophie Wilmès

La Première ministre Sophie Wilmès prend la parole à 14h15, entourée des membres du Conseil National de Sécurité (CNS), notamment les ministres-présidents des régions, pour exposer les changements de règles de vie en société dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 qui connait un regain important de nouveaux cas depuis quelques semaines, avec toutefois une situation dans les hôpitaux qui reste sous contrôle.

Le comité d'experts (qu'a rejoint un économiste pour équilibrer l'influence des virologues, voir les détails), qui établit les recommandations au CNS, semblait assez divisé entre ceux qui voulaient laisser respirer la population, et ceux qui, au regard des chiffres (voir ceux du jour), prônaient le maintien des mesures et de la bulle restreinte.

INTRODUCTION DE SOPHIE WILMÈS



La Première ministre constate une hausse des nouveaux de cas et un taux de positivité des tests en hausse.

Cependant les hospitalisations restent sous contrôle. Mais attention, il y a souvent un décalage entre la hausse de nouveaux cas et celle des hospitalisations.

Une grande partie de l'Europe est confrontée à un rebond de l'épidémie.

Les six règles d'or restent le pilier de la lutte contre le coronavirus: protéger les personnes vulnérables, privilégier les activités extérieures, respecter les règles d'hygiène, la distance de sécurité d'1m50, porter un masque si on ne peut maintenir la distance.

LES PRINCIPALES RÈGLES



1. On peut voir toutes les personnes qu'on souhaite à condition de garder ses distances, sinon on porte le masque.

2. La bulle de 5 reste recommandée mais n'est plus obligatoire. Les experts proposent que tous les mois on ait un contact rapproché (proche physiquement d'une personne, pendant plus de 15 minutes, sans respect de la distance et sans masque) avec 5 personnes, en plus des membres du foyer.

3. Masque plus obligatoire en extérieur à partir du 1er octobre, sauf, évidemment, dans les lieux extrêmement fréquentés où les distances ne peuvent pas être respectées, et ces lieux sont déterminés par les autorités locales.

4. La quarantaine passe à 7 jours. Elle est prolongée si on est positif au test.

5. Événements privés: rien ne change, maximum de 10 personnes avec distance

6. Événements avec public: toujours 200 à l'intérieur et 400 à l'extérieur (sauf exception comme certains événements sportifs).

7. Il y aura un baromètre de l'épidémie pour les provinces et régions. Il se basera principalement sur l'évolution du nombre d'hospitalisations.