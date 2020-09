Georges-Louis Bouchez favorable au compromis des préformateurs

(Belga) Le président du MR Georges-Louis Bouchez a exprimé mercredi son accord avec la proposition mise sur la table par les préformateurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau, apprend-on en milieu d'après-midi. Le duo et le turbulent président des libéraux francophones seraient notamment parvenus à l'apaisement sur le volet socio-économique.

Le duo de préformateurs, prolongés lundi dans leur mission par le Roi, se sont mis d'accord mercredi matin sur les contours d'un programme de gouvernement. Restait à voir si le président des libéraux francophones, pointé comme principal responsable des récentes tensions qui semblaient faire vaciller la Vivaldi, y était favorable. Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) l'ont rencontré mercredi après-midi, et l'issue de cette discussion serait positive, apprend-on dans l'entourage des négociateurs. Georges-Louis Bouchez lui-même semble le confirmer sur Twitter, répondant à un internaute malicieux avoir donné cette réponse positive "tout seul", et non sous chaperonnage de la Première ministre Sophie Wilmès. Cela ouvre donc la voie à une réunion "plénière" avec des représentants des 7 partis de la potentielle future coalition gouvernementale (PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo, Groen et CD&V). Les préformateurs sont attendus ce mercredi à 18h30 au Palais, ce qui laisse peu de temps pour un tel rassemblement. Peu après 17h00, on observait en tout cas qu'Egbert Lachaert et Conner Rousseau étaient de retour à la Chambre. Ils vont y tenir une nouvelle bilatérale avec les présidents des partis verts, puis avec le CD&V, avant d'éventuellement réunir une "plénière" à 7 partis avant de se déplacer jusqu'au Palais royal. (Belga)