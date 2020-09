Les sorties culturelles à nouveau autorisées pour les élèves du secondaire

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mercredi d'autoriser à nouveau les activités extra-muros, dont les sorties culturelles, pour tous les élèves du secondaire.

Ces activités étaient suspendues depuis la rentrée scolaire de septembre afin de limiter les risques de contamination au coronavirus. Elles étaient toutefois maintenues pour les élèves de primaire, jugés moins à risque. "Il devenait urgent de permettre de rétablir le lien entre l'école et son environnement, dont notamment la culture. De nombreux enfants et adolescents n'ont accès aux lieux culturels que dans le temps scolaire", ont commenté mercredi les ministres Bénédicte Linard (Culture) et Caroline Désir (Education). La suspension de ces sorties culturelles pour les élèves du secondaire avaient été fortement dénoncée par les opérateurs artistiques, déjà lourdement affectés par la crise sanitaire. Certains d'entre eux tirent en effet une partie importante de leurs revenus des spectacles scolaires. Cette reprise des activités extra-muros ne pourra toutefois se faire que moyennant le respect strict des règles de sécurité: distanciation, port du masque par les élèves et le personnel encadrant, hygiène des mains, ventilation des salles, etc.