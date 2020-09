Coronavirus - Critères assouplis pour les retrouvailles de couples transfrontières

(Belga) Les conditions imposées aux couples transfrontières non-mariés pour pouvoir se déplacer et se retrouver en Belgique avaient fait bondir certaines associations. Mercredi, le CNS a décidé d'assouplir quelque peu ces conditions, tout en maintenant le principe de devoir "prouver" qu'il y avait bien une relation solide et durable entre les deux personnes.

Fin août, la Première ministre Sophie Wilmès annonçait que les couples non mariés séparés par les frontières en raison des restrictions de déplacement dues au coronavirus pourraient se retrouver à partir du 1er septembre, moyennant le respect des règles de test et de quarantaine et uniquement s'ils prouvaient la réalité de leur lien. Le partenaire venant de l'étranger pourrait entrer en Belgique s'il prouve qu'il y a eu cohabitation légale pendant au moins un an, que la relation existe depuis au moins deux ans, ou encore que le couple a un enfant, par exemple. Mercredi, ces critères ont été "assouplis". Désormais, il sera demandé aux couples séparés physiquement "de prouver au moins 6 mois de vie commune, un an de relation ou, comme avant, l'existence d'un enfant en commun", communique le cabinet de la Première ministre. (Belga)