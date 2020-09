Ce jaguar a les pattes brûlées: des centaines de milliers d'animaux victimes des incendies qui ravagent le Pantanal brésilien

Cela fait plus d'une semaine que les flammes ont atteint le Parc naturel Encontro das Aguas, sanctuaire de biodiversité où l'on trouve la plus grande concentration au monde de jaguars. L'une d'entre eux, une femelle, a eu beaucoup de chance. Les pattes brûlées, elle a été secourue par une équipe de vétérinaires.

Amanaci, une femelle jaguar, est l'une des centaines de milliers de victimes sauvages des pires incendies jamais enregistrés dans le Pantanal, la plus grande zone humide du monde et forteresse du jaguar en Amérique du Sud. Amanaci fait partie des chanceux. Sauvée par des bénévoles, elle a été emmenée dans une ferme gérée par une ONG dédiée à la protection des chats sauvages en voie de disparition. Elle est traitée avec des médicaments de pointe pour soigner ses pattes gravement brûlées, des injections de cellules souches pour accélérer son rétablissement.

Cela fait plus d'une semaine que les flammes ont atteint le Parc naturel Encontro das Aguas, sanctuaire de biodiversité où l'on trouve la plus grande concentration au monde de ce félin. Plus de 85% des 109.000 hectares de cette zone protégée où vivent au moins 150 jaguars sont déjà partis en fumée.