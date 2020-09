Moins de 30% des cadres supérieurs dans la finance sont des femmes

(Belga) Si la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur financier augmente depuis 25 ans, la mixité du recrutement dans le secteur reste un point d'attention, particulièrement pour les nouveaux métiers du digital et des technologies de l'information, indique Febelfin jeudi. La Fédération belge du secteur financier se base sur une enquête menée un an après qu'un large groupe de banques, assureurs et autres institutions financières ont signé la charte "Women in Finance", afin d'améliorer la mixité dans le secteur.

L'enquête montre que les femmes représentent aujourd'hui 41,7% des nouvelles nominations au niveau de la direction, mais n'occupent toujours que 27,8% des postes de senior management. "C'est problématique quand on sait que les avantages de la diversité des genres sont les plus importants lorsque la mixité est au moins d'un tiers", observe Febelfin, qui souligne cependant une amélioration. En 1994 en effet, les cadres supérieurs féminins n'étaient que 9,7%. En 2019, 47,9% des recrutements ont concerné des femmes, se réjouit Febelfin. Mais au niveau des cadres moyens, ou "middle management", seuls 45% des postes sont occupés par des travailleuses en 2019 (contre 23,1% 25 ans plus tôt). Sur l'ensemble du personnel par contre, elles représentent plus de la moitié des employés du secteur (52,3%), ce qui indique qu'elles sont plus nombreuses au bas de l'échelle. La plupart des institutions financières signataires de la charte (88%) ont analysé les plafonds de verre dans leur structure et en distinguent en moyenne au moins deux. Le premier existe souvent dès le niveau des cadres moyens. Le second se situe au niveau du senior management et de la direction. (Belga)