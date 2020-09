De fortes rafales de vent attendues vendredi, surtout à la Côte

(Belga) Jeudi après-midi, de larges éclaircies seront encore présentes dans le sud et l'est du pays. Néanmoins, une perturbation située sur l'ouest continuera sa progression. Le ciel deviendra partout très nuageux, chargé de pluie et d'averses, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. L'est sera temporairement épargné par les précipitations jusqu'en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés en Campine, sous un vent modéré à assez fort. Des rafales de 50 km/h ou davantage seront possibles.

En soirée, les averses gagneront toutes les régions, avec un risque d'orage surtout à la Côte. Cette nuit, les minima se situeront entre 5 et 9 degrés à la mer. Vendredi, le temps sera encore nuageux et venteux, accompagné de fréquentes averses parfois orageuses. Le thermomètre affichera entre 10 et 15 degrés. La nuit de vendredi à samedi, le vent continuera de se renforcer. Une tempête de nord-ouest est d'ailleurs prévue à la Côte, avec des rafales de 110 km/h ou plus. Sur le nord-ouest du pays, le vent de nord sera aussi tempétueux. Au petit réveil samedi matin, la nébulosité sera déjà abondante. En cours de journée, les périodes très nuageuses seront escortées d'averses. Un coup de tonnerre pourrait zébrer le ciel ici et là. Quant aux maxima, ils seront compris entre 10 et 17 degrés, sous un vent généralement modéré mais fort au littoral. (Belga)