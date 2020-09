L'école de Limont dépouillée d'un bien précieux: "J'ai tendu le bras... et hop! Plus de cloche!"

C'était un symbole dans le village, connu de plusieurs générations... La cloche de l'école de Limont a été dérobée le weekend dernier. Les institutrices ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver.

Les élèves ne parlent que de cela depuis lundi matin. La cloche de la petite école du village a été dérobée durant le weekend. Les voleurs n'ont laissé que les vis... Or l'objet avait une valeur très symbolique pour les villageois...

"C’est l’ancienne cloche de l’école je l’ai toujours connue", explique Michèle Marchand, institutrice de maternelle. "C’est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie scolaire. On espère vraiment la retrouver, c’est pour ça qu’on a fait tout ce ramdam".

Une plainte pour vol a été déposée à la police et une vraie mobilisation s'est créée sur les réseaux sociaux. Le message a accumulé plus de 130.000 vues. Certaines personnes ont même proposé d'offrir une nouvelle cloche. Mais les enseignantes gardent espoir et demandent au voleur de rendre le précieux objet. En attendant, les élèves de maternelle et de primaire doivent se contenter d’une sonnerie électrique.