Saint-Vincent va accueillir le plus grand champ de panneaux photovoltaïques de la province de Luxembourg

Le permis a été accordé. Les premiers watts devraient être produits d'ici une bonne année. 900 ménages pourront en bénéficier.

Le permis a été introduit et est accordé. D'ici une grosse année, ce champ située à l'entrée du village gaumais de Saint-Vincent accueillera un tout autre type de culture. 10.000 panneaux photovoltaïques sur une surface d'un peu moins de 3 hectares. Avec un champ particulièrement bien situé, il s'agira du plus grand parc du genre en province de Luxembourg.

"Le terrain est en forme d’entonnoir, on est vraiment caché par les arbres, à gauche et à droite", détaille Kévin Gofflot, le gérant de la société Jany Gofflot de Neufchâteau. L'installation produira une puissance de 3.5 mégawatts, l'équivalent de 2 éoliennes et devrait alimenter environ 900 ménages en électricité. Montant de l'investissement 1 million 800 mille euros, hors terrain. Les premiers watts devraient être produits dans une bonne année.