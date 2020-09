Voyage sur Mars: sommes-nous prêts à fouler le sol de la planète rouge?

Ce soir juste après le RTL Info19H, vous avez rendez-vous avec Maria Del Rio et le magazine "Tout s'explique" qui se lance à la conquête de Mars. Des scientifiques et des hommes d'affaires promettent que nous pourrons bientôt marcher sur la planète rouge. Mais sommes-nous prêts pour ce grand voyage ?

"On a déjà un robot martien qui a testé une procédure et cela a fonctionné d'une manière extraordinaire. On a une plateforme qui se stabilise avec un treuil qui descend le robot, qui le pose sur la surface délicatement. Cette plate-forme volante va alors se reposer ailleurs pour ne pas retomber sur le robot qui vient de se poser. On peut imaginer faire cela avec un robot d'une tonne, cela a été fait. Mais est-ce qu'on pourra mettre au point ce genre de technique pour faire se poser un engin de plusieurs tonnes et habité? C'est le grand défi..." explique un chercheur.

"Les astronautes ont des véhicules spatiaux, des scaphandres spatiaux mais le gros problème de mars, c'est la poussière (...) parce que comme sur la lune, elle est très abrasive. Vous ne pouvez pas en avoir dans les yeux."

"C'est le défi de l'humanité. Je suis sur qu'on ira sur Mars, on ne va pas continuer éternellement à tourner autour de cette planète sans y poser le pied..."

