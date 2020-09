Un collectionneur d'art américain fait don d'un tableau de Hans Memling à Bruges

(Belga) Un collectionneur d'art américain a fait don d'un tableau de Hans Memling à la ville de Bruges, a indiqué l'échevin de la culture Nico Blontrock jeudi. L'œuvre du XVe siècle ornera les murs de l'Ancien hôpital Saint-Jean.

Le philanthrope américain J. William Middendorf a fait don du portrait de Francisco de Rojas à Bruges par le biais de la King Baudouin Foundation US, qui fait partie du réseau de la Fondation Roi Baudouin. Le tableau sera dans un premier temps confié en prêt à long terme aux musées de Bruges, tout en restant la propriété de KBF US. Musea Brugge en fera l'acquisition ultérieurement. Le portrait du noble espagnol sera exposé aux côtés de six autres œuvres de Memling dans l'Ancien hôpital Saint-Jean. L'exposition "Memling Now: Hans Memling dans l'art actuel" y débutera le 1er octobre. "L'exposition abordera l'œuvre de Hans Memling d'une manière particulière. Cette nouvelle acquisition devrait attirer de nombreux visiteurs", a indiqué l'échevin Nico Blontrock. (Belga)