En France, 16.000 cas de Covid-19 en 24 h: l'Union Européenne appelle au durcissement des mesures

L'Union européenne a appelé jeudi ses Etats membres à durcir leurs mesures de contrôle "immédiatement" face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19, au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions en France où le nombre de contaminations bat des records.



De tests et traçages accrus en passant par une surveillance sanitaire renforcée et des capacités hospitalières suffisantes, "tous les Etats doivent déployer immédiatement et à temps des mesures aux premiers signes de nouveaux foyers potentiels", a averti la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides. "Dans certains Etats, la situation est désormais pire qu'au pic (de l'épidémie) en mars. C'est une cause de préoccupation", a-t-elle dit.



Après que le coronavirus a contaminé plus de cinq millions de personnes en Europe, l'agence européenne chargée de surveiller les épidémies a fait état jeudi de sa "grande inquiétude" pour sept pays de l'UE, dont l'Espagne.



Ces Etats (Espagne, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, République tchèque et Malte) affichent "une proportion plus élevée de cas graves ou d'hospitalisation", avec une hausse de la mortalité "déjà observée" ou "qui pourrait l'être bientôt", s'est inquiété le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).



Fermeture totale des bars dans certaines villes



En France, face à une remontée du taux d'incidence du virus dans la métropole d'Aix-Marseille, dans le sud-est, et en Guadeloupe, dans les Antilles, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mercredi des mesures très strictes dans ces deux régions, désormais placées en "zone d'alerte maximale".



Cela entraîne la fermeture totale des bars et des restaurants à partir de samedi. Les autres "établissements recevant du public" vont aussi être fermés, sauf ceux qui ont un "protocole sanitaire strict", comme les théâtres, les musées et les cinémas.



Ces mesures suscitent l'incompréhension et la colère chez de nombreux responsables, à Marseille en particulier.



Onze autre métropoles, dont Paris, ont été placées en "zone d'alerte renforcée", ce qui implique par exemple la fermeture des bars à partir de 22 heures et la limitation des ventes d'alcool. Les professionnels de la restauration et les bistrotiers ont dénoncé jeudi une "décision inique".

16.000 cas en France en 24 h

La maire de Paris Anne Hidalgo a quant à elle déclaré que la fermeture des bars à 22H00 et des salles de sport à partir de lundi étaient des mesures "difficiles à comprendre".

Les rassemblements vont également être limités à 1.000 personnes, contre 5.000 actuellement. Cette mesure devrait concerner le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui commence dimanche, avec quatre mois de retard.



La France a enregistré 16.096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début des tests à grande échelle, selon les données diffusées jeudi soir par Santé publique France.



"Il faut que l'opinion soit très attentive. Si nous n'agissons pas, on pourrait se trouver dans une situation proche de celle du printemps. Ca pourrait pouvoir dire reconfinement", a pour s part mis en garde le Premier ministre Jean Castex.



Même problématique en Grèce, où le chef du gouvernement Kyriakos Mitsotakis estime que "le dilemme est actuellement autoprotection ou confinement", face au nombre croissant des cas de Covid-19 dans son pays.



Restrictions à Munich



Considérée comme un modèle dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 en Europe, l'Allemagne est elle aussi sur le qui-vive face à une résurgence des contaminations.



La Bavière est particulièrement touchée et a décidé de durcir ses restrictions à Munich, où le port du masque dans une partie du centre-ville sera obligatoire à partir de jeudi.



Le droit de réunion sera de nouveau limité à un cercle de deux familles ou de cinq personnes sans liens de parenté, a dit son maire, Dieter Reiter.



En Italie, la Campanie, la région de Naples, a rendu jeudi obligatoire le port du masque.



Au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé du continent européen, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur jeudi : les pubs et les restaurants, dans lesquels seul le service à table sera autorisé, devaient fermer dès 22 heures en Angleterre et le télétravail sera à nouveau encouragé.



Durcissement en Israël



Les mesures prises par plusieurs pays européens reflètent l'inquiétude des autorités devant l'augmentation du nombre des malades. Au total, 5.060.966 cas ont été recensés en Europe, dont 227.862 ont été mortels.



Dans le monde, la pandémie a fait au moins 978.448 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi jeudi par l'AFP.



En Israël, le gouvernement a décidé de durcir le confinement généralisé en vigueur depuis près d'une semaine.



A partir de vendredi à 14H00, les synagogues seront fermées, sauf pour Yom Kippour, le jour du pardon, célébré dimanche soir et lundi. Seuls les secteurs de travail jugés "essentiels" pourront continuer à exercer et les manifestations et les prières en extérieur seront limitées à 20 personnes et à moins d'un kilomètre du domicile.



En Russie, la ville de Moscou a enregistré jeudi le nombre le plus élevé de nouvelles contaminations quotidiennes depuis fin juin, faisant craindre une deuxième vague dans le quatrième pays le plus touché par la pandémie.



Sur le plan diplomatique, la Chine s'en est vivement pris jeudi aux Etats-Unis qui l'ont à nouveau accusée d'avoir été responsable de la propagation du Covid-19.



"Ça suffit! Vous avez généré assez de problèmes dans le monde", s'est exclamé l'ambassadeur chinois aux Nations unies Zhang Jun , au cours d'une visioconférence du Conseil de sécurité de l'ONU.