Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 1476,4 cas entre le 15 et le 21 septembre en Belgique, soit une hausse de 48%.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)



Il n'a pas encore été communiqué aujourd'hui. Hier, il était de 1,33.

Le Rt est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

HOSPITALISATIONS

Il y a eu en moyenne 62,3 admissions à l'hôpital par jour entre le 17 et le 23 septembre (contre 50,6 la semaine précédente, +23,3%). Par ailleurs, il y a actuellement 602 lits d'hôpital occupés pour cause de covid-19, soit une hausse de 9% par rapport à la semaine passée. Au niveau des soins intensifs, il y a 104 personnes actuellement concernées, 9% de plus par rapport à la semaine passée.

TESTS

36.700 tests par jour ont été réalisés en moyenne au cours des 7 derniers jours, soit une augmentation de 17%.

Le taux de positivité n'a pas encore été communiqué. Hier, il valait 4,1%.

DÉCÈS

Le nombre de décès passe à 3,6 par jour en moyenne entre le 14 et le 20 septembre (contre 3,2 pour la période précédente, +0,9%).