Ottignies-LLN veut faciliter et promouvoir l'usage du vélo sur son territoire

A l'occasion de la semaine de la mobilité, la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a présenté plusieurs initiatives destinées à promouvoir l'utilisation du vélo sur son territoire.

Des aménagements temporaires permettront d'instaurer sept zones 30 km/h, notamment dans l'hypercentre d'Ottignies et à proximité de la gare. Pour un essai de six mois, la vitesse maximale sur les boulevards de Lauzelle et Baudouin 1er à Louvain-la-Neuve sera aussi fixée à 50 km/h au lieu de 70 km/h. En collaboration avec l'ASBL ProVélo, des vélos à utiliser au quotidien sont également prêtés pour un test de plusieurs semaines ou loués à des tarifs avantageux.

"Le souhait de la ville et du GRACQ est de faire d’Ottignis une zone 30 généralisée", explique Yves Dewelle, membre du GRACQ de Louvain La Neuve. Selon lui, ces nouvelles mesures seront bénéfiques pour, "La sécurité, l’écologie et la convivialité au sein de la commune".

Le Programme stratégique transversal (PST) adopté par la majorité Ecolo-PS-cdH ottintoise comprend également un important programme d'actions en matière de mobilité, tourné vers les modes doux et le transfert modal. Pour le concrétiser, la Ville vient d'engager un "mobility manager" et fera appel à un bureau d'étude spécialisé pour valider les options retenues.