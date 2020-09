La Bourse de Paris creuse ses pertes à la mi-séance (-1,74%)

La Bourse de Paris chutait de nouveau vendredi de 1,74% à la mi-séance, clôturant une semaine déjà éprouvante sur une note très négative, au moment où les investisseurs surveillent comme le lait sur le feu les décisions de restrictions de mouvements en Europe.

Vers 13H15 (11H15 GMT), l'indice vedette parisien CAC 40 chutait de 85,65 points à 4.679,97 points, après avoir creusé ses pertes tout au long de la matinée.

La place parisienne, qui a plongé d'environ 6% depuis lundi, se dirigeait vers sa plus mauvaise semaine depuis le mois de juin.

La défiance était aussi de mise à l'échelle européenne: Francfort perdait 1,71% et Londres 0,57% vendredi.

"Cette semaine a été un rappel au fait que nous sommes toujours au beau milieu d'une pandémie mondiale", signale Milan Cutkovic, analyste chez AxiCorp.

Les inquiétudes quant aux annonces gouvernementales de restrictions de déplacement, voire de reconfinements partiels en Europe "surtout en Espagne, en France et au Royaume-Uni", ont fait leur grand retour depuis lundi sur les marchés, note Valentin Bulle, gérant pour Dôm Finance.

"Les mesures de fermetures des bars et restaurants, et l'imposition d'un nombre limité de personnes dans les lieux publics, nous laissent penser qu'un reconfinement au moins partiel pourrait être possible et envisagé car sur le plan sanitaire on observe une aggravation" de la pandémie, poursuit l'expert.

La France, qui a annoncé de nouvelles restrictions, a enregistré 16.096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données publiées jeudi soir par Santé publique France.

La barre des 5 millions de contaminés sur le Vieux continent a par ailleurs été franchie cette semaine.

L'Union européenne a appelé jeudi ses Etats membres à durcir leurs mesures de contrôle "immédiatement" face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19.

ARNAULT FAIT S'ENVOLER LAGARDERE

Le titre Lagardère bondissait de 32,15% à 20,10 euros à la Bourse de Paris vendredi au lendemain de l'annonce d'une prise de participation de Bernard Arnault au capital de l'entreprise, en pleine bataille entre actionnaires.

LE TOURISME VICTIME DE L'INQUIETUDE

Comme souvent ces dernières semaines, le secteur touristique, largement touché par la pandémie, était victime des incertitudes: Lufthansa plongeait de 4,75% à 6,94 euros, Air France-KLM de 4,97% à 3,34 euros, et Airbus de 2,77% à 67,51 euros.

BMW MIS A L'AMENDE

Le fabricant automobile allemand (-2,66% à 59,03 euros) s'est vu imposer une amende de 18 millions d'euros par le gendarme boursier américain, la SEC, pour avoir artificiellement gonflé ses ventes dans le but de séduire des investisseurs.