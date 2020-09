Météo - C'est officiel, la tempête Odette est maintenant en Belgique: accrochez-vous!

Celle qui est prénommée "Odette" est officiellement devenue une tempête en Belgique ce vendredi après-midi. Le météorologue de l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw, l'a annoncé sur Twitter. "9 Beauforts en Mer du Nord belge: Odette est officiellement une tempête belge maintenant", a-t-il déclaré vers 17h.

La dépression de tempête Odette se trouve sur la mer du Nord ce vendredi. Elle gagnera ce soir et cette nuit les Pays-Bas puis se dirigera samedi vers l'Allemagne. Elle sera à l'origine d'un vent très soutenu sur l'ouest et de fortes précipitations. Une nouvelle zone de précipitations actives nous touchera la nuit de samedi à dimanche, associée un noyau dépressionnaire sur l'Allemagne.

Un avertissement pour du vent a été lancé par l'IRM jusqu'à ce samedi 18h. Il est orange pour la Flandre occidentale et jaune pour les provinces du Hainaut, du Brabant wallon, pour la région bruxelloise, pour les provinces de Flandre orientale et d'Anvers. "Le littoral et les régions proches devront composer avec des coups de vent de 90 à 110 km/h. Des valeurs de 120 km/h ou plus ne sont pas exclues sous une averse (orageuse). Dans la partie ouest du pays, un peu plus dans l'intérieur des terres, des rafales de 80 à 90 km/h sont attendues", préviennent les météorologues.

Prévisions météo

Ce vendredi soir et cette nuit, le temps variable persiste avec de la pluie ou de fortes averses localement accompagnées d'orage. Les minima se situeront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés sur l'ouest. A la mer, on subira une tempête de nord-ouest avec rafales de 100 à 110 km/h, voire même peut-être 120 km/h. Dans l'intérieur des terres, le vent sera assez fort à par endroits fort d'ouest à nord-ouest avec des pointes de 70 à 90 km/h ou localement plus. Sur l'est et le nord-est, le vent sera moins présent avec plutôt des rafales de 60 km/h.

Samedi, il fera encore très nuageux avec des périodes de pluie ou de fortes averses. Principalement au littoral, ces dernières pourront s'accompagner d'orage. Maxima de 8 degrés en Haute Ardenne à 15 degrés en Campine. Vent d'abord modéré à localement assez fort d'ouest à nord-ouest avec des pointes de 60 ou 70 km/h. Ensuite, temps plus calme dans l'intérieur. A la mer par contre, toujours un vent tempétueux de nord-ouest avec des rafales de 80 à 90 km/h.

La nuit de samedi à dimanche, de fortes pluies sont attendues depuis le nord-est. Minima de 7 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés en Flandre. Vent souvent modéré de nord-ouest; au littoral, vent très fort de nord-nord-ouest avec des pointes de 70 à 80 km/h

Dimanche, la journée débutera avec temporairement encore beaucoup de vent sur l'ouest du pays, de la pluie sur la plupart des régions et de mauvaises visibilités sur le relief ardennais. L'après-midi, seules quelques averses résiduelles pourront encore se produire et quelques éclaircies pourront même se développer. Les maxima se situeront entre 13 et 19 degrés. Au littoral, des coups de vent approchant les 80 ou 90 km/h sont possibles le matin.

Lundi, il fera très nuageux avec quelques averses. L'après-midi, l'ouest du pays pourrait tout de même profiter d'un temps plus sec. Les maxima oscilleront entre 14 et 20 degrés. Le vent sera souvent modéré de nord-ouest, ou parfois assez fort au littoral.

Mardi, la nébulosité sera variable avec quelques averses, plus régulières sur la partie est du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest. Maxima de 14 à 18 degrés.

Mercredi, si le timing se confirme, le temps sera d'abord sec une bonne partie de la journée, avec même quelques éclaircies, avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie par le sud-ouest en cours d'après-midi ou en soirée. Maxima de 14 à 18 degrés. Vent modéré et au littoral assez fort de sud-ouest.

Jeudi, le risque de précipitations deviendra à nouveau plus important. Maxima de 15 degrés dans le centre.