Abandon pour Gilles Magnus (Audi) au Nürburgring

(Belga) Le Belge Gilles Magnus (Audi) a abandonné ce samedi matin dans la Course 2 de la deuxième manche du FIA WTCR au Nürburgring, en Allemagne.

Disputée dans des conditions humides comme la Course 1 de la veille, la Course 2 de la Coupe du Monde des voitures de tourisme disputée sur la Nordschleife du Nürburgring n'a pas souri au jeune pilote anversois. Coupable d'une petite erreur dans un enchaînement, Magnus a percuté le mur de pneus, abandonnant dans le deuxième des trois tours. C'est son premier abandon en quatre courses. La Course 2 a été remportée par le leader du championnat, le Français Yann Erhlacher (Lynk&Co) devant son équipier suédois Thed Björk. L'Argentin Nestor Girolami (Honda) complète le podium. Le FIA WTCR attendra déjà le cap de la mi-championnat lors de la prochaine manche sur le Slovakia Ring, du 10 au 11 octobre. (Belga)