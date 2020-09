Les ministres flamands se sont accordés sur une relance

(Belga) Les ministres flamands sont parvenus à un accord sur le budget de l'an prochain et des mesures de relance, qui devraient aider à sortir de la crise provoquée par l'épidémie de nouveau coronavirus, apprend-on samedi.

Le ministre flamand des Finances et du Budget, Matthias Diependaele (N-VA), a précisé dans une interview accordée au Tijd, que le budget de cette année passera dans le rouge pour un montant de 6,6 milliards d'euros, en grande partie à cause de l'impact de la crise sanitaire. La dette de la Région devrait atteindre d'ici la fin de la législature 44 milliards d'euros. Le montant dans le rouge du budget 2021 n'a pas été précisé. Les détails du budget et du plan de relance devraient être dévoilés dans la déclaration de septembre du ministre-président Jan Jambon (N-VA), prévue lundi. Les cabinets doivent encore approfondir l'accord conclu entre les ministres pendant le week-end. (Belga)