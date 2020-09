Drame en Ardenne: un couple qui regagnait son camping mortellement fauché par une voiture

Un couple originaire d'Incourt a perdu la vie samedi soir après avoir été percuté par une voiture à La Roche, indique le parquet du Luxembourg dimanche matin. Les victimes se sont retrouvées coincées entre une barrière de sécurité et le véhicule alors qu'elles regagnaient le camping où elles séjournaient.



Le vacancier, né en 1984, est décédé sur place. Sa compagne, née en 1992, a succombé à ses blessures à l'hôpital, précise le parquet. Le couple regagnait le camping de l'Ourthe quand une voiture conduite par un néerlandophone de retour d'une soirée au restaurant et séjournant lui aussi au camping l'a fauché. Le parquet précise que l'automobiliste, particulièrement choqué, n'était pas en état d'ébriété et que la route menant au camping n'est pas éclairée.