Télévie: le disque d'or d'Angèle vendu à 400.000 euros, la chanteuse "hyper touchée" réagit (vidéo)

Une vente aux enchères de disques d'or organisée sur les ondes de Bel RTL pour le Télévie a permis de récolter un montant d'un million d'euros pour la recherche contre le cancer. Celui d'Angèle, pour son album "Brol", a battu un record. Il a été adjugé… à 400.000 euros.

Le généreux donateur est François, qui avait déjà offert une somme importante l'an dernier lors de la vente aux enchères des disque d'or.

Angèle s'est exprimée ce dimanche au micro de Michael Menten et Nathan Gerlache. Elle est revenue sur ce moment d'une grande générosité. "J'ai vu cette fameuse séquence. C'est hyper touchant de voir ça", a dit l'artiste.

"Quand on a jamais connu la maladie de près on a tendance à oublier comme ça peut être difficile. Lors de moments d'émotion comme ça on se rend compte que des dons peuvent être faits et que ça peut vraiment aider", a expliqué Angèle.

"Je suis très contente que mon nom et ma notoriété servent à ça en fait", a ajouté la star.

A eux seuls, deux disques d'or de la chanteuse belge Angèle (album "brol") et de feu Johnny Hallyday ("Johnny") ont trouvé preneur pour 400.000 euros pièce. Un disque d'or de M.Pokora ("Pyramide") a également été adjugé pour 65.900 euros, alors qu'un disque de Vitaa x Slimane ("VersuS") est parti pour 40.000 euros.

La 32e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 10.546.650,71 euros à l'issue de la grande soirée de clôture.