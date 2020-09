Europe: l'Azerbaïdjan et l'Arménie au bord de la GUERRE depuis ce dimanche matin (vidéo)

L'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient au bord de la guerre dimanche, des combats meurtriers ayant éclaté entre les forces azerbaïdjanaises et la région séparatiste du Nagorny Karabakh soutenue par Erevan, capitale arménienne.

Les belligérants ont fait état de victimes militaires et civiles. Selon la partie arménienne, une femme et un enfant ont été tués. Deux hélicoptères et trois drones azerbaïdjanais ont été abattus, a par ailleurs indiqué le ministère arménien de la Défense, qui soutient les séparatistes.

Le Nagorny Karabakh est un région sécessionniste d'Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d'Arméniens et soutenue par l'Arménie. Elle a été le théâtre d'une guerre au début des années 1990 ayant fait 30.000 morts et, depuis, les autorités azerbaïdjanaises veulent en reprendre le contrôle, par la force si nécessaire, alors que des pourparlers de paix sont dans l'impasse depuis de longues années. Des combats opposent régulièrement séparatistes et Azerbaïdjanais, ainsi que Erevan et Bakou. En 2016, de graves heurts armés avaient failli dégénérer en guerre au Karabakh, et des combats ont aussi opposé en juillet 2020 Arméniens et Azerbaïdjanais à leur frontière.

Appels au calme

Un conflit majeur impliquant l'Azerbaïdjan et l'Arménie pourrait entraîner l'intervention des puissances en concurrence dans la région du Caucase, la Russie et la Turquie.

La France s'est dite dimanche "vivement préoccupée par les affrontements d'ampleur en cours au Haut-Karabakh", appelant les belligérants à "cesser immédiatement les hostilités et à reprendre le dialogue". L'UE, par la voix du président du Conseil européen Charles Michel, appuie la demande et appelle au "retour immédiat aux négociations".

Le président russe Vladimir Poutine a appelé dimanche à mettre fin aux nouveaux combats meurtriers opposant les séparatistes du Nagorny Karabakh, soutenus par Erevan, aux forces azerbaïdjanaises. "Il est important de mettre en oeuvre tous les efforts nécessaires pour éviter une escalade de la confrontation, mais l'essentiel est qu'il faut mettre fin aux hostilités", a affirmé M. Poutine, cité dans un communiqué du Kremlin, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. "La partie russe a exprimé sa sérieuse inquiétude en lien avec la reprise de combats à grande échelle", a ajouté ce court communiqué.