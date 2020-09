Coronavirus - Absentéisme record de longue durée au premier semestre à cause de la pandémie

(Belga) L'absentéisme de longue durée (plus d'un an) en Belgique a atteint un record sans précédent, de 3,18%, au cours du premier semestre 2020, selon une enquête du prestataire de services RH Securex auprès de 25.000 employeurs et d'un peu moins de 190.000 employés diffusée lundi.

Le nombre d'absents de longue durée en Belgique n'a cessé d'augmenter entre 2008 et 2017. Ensuite, pour la première fois depuis 10 ans, une augmentation non significative a été enregistrée, suivie d'une stabilisation en 2019. Cependant, la pandémie de coronavirus provoque indirectement une autre augmentation significative (+8%) au cours du premier semestre 2020, explique Securex. Le prestataire RH appelle le gouvernement à "fournir encore plus de soutien pour réactiver ce groupe des absents de longue durée car de nombreuses entreprises ne sont pas en mesure de le faire elles-mêmes en raison du contexte actuel". En revanche, le nombre d'absences de moins d'un mois a chuté de façon spectaculaire au cours de ce premier semestre. "Après une légère tendance à la hausse ces dernières années (+11% en cinq ans), les absences de courte durée ont diminué de pas moins de 12% au cours des six premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019", note Securex. Selon l'entreprise, la diminution de l'absentéisme de courte durée s'explique surtout par les nombreuses personnes qui ont été mises en situation de chômage temporaire: les jours de maladie de ces personnes ne sont pas enregistrés par leur employeur. (Belga)