A 63 ans, Jeab est guérie du cancer et championne de longboard (vidéo)

Il y a 10 ans, Jeab a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle s'est battue longtemps et aujourd'hui se défoule dans la pratique du longboard. Elle dévale une rampe d'autoroute fermée à Bangkok en Thaïlande, c'est son entraînement quotidien.

Diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 10 ans, cette membre de l'équipe nationale de Thaïlande, qui a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, a trouvé son salut dans la pratique du longboard. "Quand vous pratiquez la glisse tous les jours, vous sentez votre corps devenir plus fort et en meilleure santé ... cela a énormément aidé à la récupération", explique Jeab à l'AFP, en serrant ses genouillères et ses coudières.



Amatrice de sensations fortes, Jeab est montée la première fois sur une planche par curiosité, après avoir vu son fils, Soteera, tournoyer dans le parc à côté de chez eux. "Elle a toujours été du genre aventureux, donc je n'ai pas du tout été surpris qu'elle veuille faire du longboard", raconte son fils de 37 ans.



Mère de deux enfants, Jeab est devenue "accro" à ce sport, généralement dominé par des ados ou des jeunes adultes, et s'est rapidement fait connaître dans le petit monde du longboard de Bangkok, participant à des compétitions après seulement quelques mois de pratique.



Chaque jour, Jaeb cherche de nouveaux endroits où pratiquer sa passion dans l'une des métropoles les plus encombrées d'Asie et offrant peu de terrains consacrés aux sports de glisse. Sur un tronçon fermé entre deux autoroutes, elle et son fils font des étirements avant d'attacher leur équipement de sécurité, et de s'élancer, le corps profilé à la recherche de la plus grande vitesse.



"J'ai l'impression de tout laisser derrière moi, tous les problèmes et les combats de la vie. Je les oublie complètement. Je suis juste sur le skate et je laisse le skate suivre son propre chemin."

Aujourd'hui, Jeab semble suivre la philosophie tatouée sur son mollet: "Etre cool n'attend pas". Chaussée de baskets à la mode, elle grimpe à pied la rampe d'autoroute, planche à la main, pour une prochaine descente.