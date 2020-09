Bruxelles: ils organisent des sorties en kayak pour nettoyer le canal (vidéo)

Alessio et Peter ont lancé l'initiative il y a un an et demi. Aujourd'hui, ils bénéficient de l'aide de nombreux bénévoles pour nettoyer le canal de Bruxelles.

C'est parti pour une petite balade nautique, sur le canal de Bruxelles. Au programme, une pêche peu conventionnelle. Pas de poisson au menu ce lundi, mais des déchets... Cela fait un an et demi qu'Alessio et une série de bénévoles organisent des sorties pour nettoyer les eaux...

Alessio Porcelli de l'asbl Canal it up: "On a acheté un kayak avec Peter et on a commencé à nettoyer le canal et posté des petites histoires sur Facebook. Les gens ont vu cela et ils ont commencé à nous contacter et cela s'est propagé mieux que le Covid".

Aujourd'hui, les kayakistes ont embarqué avec eux l'échevin bruxellois de la rénovation urbaine... Et la pêche a été bonne l'équivalent d'une poubelle de 40 litres. L'asbl espère un jour ne plus exister. En attendant, elle poursuit son action ludique, aussi souvent que possible.