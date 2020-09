Un diamant de 102 carats aux enchères à Hong Kong: "Il pourrait être aussi vieux que la Terre elle-même" (vidéo)

Un diamant blanc de 102 carats sera vendu aux enchères à Hong Kong le 5 octobre. Confiante, Sotheby's n'a pas fixé de prix plancher et n'a pas pris de garantie. Elle a donné une fourchette de prix indicative de 11 à 33 millions de dollars.

Une enchère d’exception est prévue pour le lundi 5 octobre. Un diamant de 102 carats est vendu par Sotheby’s. La maison d’enchère se montre très confiante. Le marché des pierres précieuses n’a presque pas été affectée par la pandémie de coronavirus.

Le vice-président du département bijouterie de Sotheby’s Asie présente le diamant: "Il a la meilleure couleur, la meilleure coupe et la meilleure clarté, ainsi que le poids en carats - plus de cent carats. Nous ne nous attendons pas à voir quelque chose comme ça dans les prochaines décennies, au moins une ou deux, d'après ce que je peux voir. Parce qu'il est assez rare de trouver quelque chose de cette qualité avec cette taille. Ce brut, du point de vue scientifique, s'est formé quatre à cinq fois plus profondément qu'un diamant brut moyen. Il pourrait donc être aussi vieux que la Terre elle-même."

Historiquement, les diamants de ce calibre et de cette taille sont vendus entre 11 et 33 millions de dollars.