Le sous-marin Perle incendié déplacé de Toulon à Cherbourg

Le sous-marin nucléaire Perle, ravagé par un incendie en juin, va être déplacé à Cherbourg où l'expertise devant déterminer s'il convient de le réparer ou non s'achèvera, a affirmé lundi la ministre des Armées Florence Parly.

"Il va être déplacé jusqu'à Cherbourg pour achever l'expertise et nous permettre de décider, d'ici quelques semaines, s'il faut investir pour le réparer ou envisager une solution de remplacement", a indiqué la ministre dans un entretien au Parisien.

Un incendie avait ravagé le 12 juin pendant plus de 12 heures le Perle, l'un des six sous-marins d'attaque (SNA) français, qui se trouvait alors en rénovation à Toulon.

L'incendie est "né d'un éclairage qui a commencé à consumer une feuille de plastique en vinyle qui était dans un coffret en bois" installé dans le cadre des travaux, avait expliqué début septembre le chef d’état-major de la marine Pierre Vandier.

"Courant octobre, on décidera si on peut reconstruire ce navire et dans quelles conditions, ou si le coût et les aspects techniques font qu'il faudra trouver d'autres solutions", avait précisé le nouveau patron de la marine.

L'expertise en cours doit notamment déterminer si la "coque épaisse", un alliage épais de plusieurs centimètres et très élastique qui permet au bâtiment de résister à la pression des profondeurs, a été touchée.

Si c'est le cas, le sous-marin pourrait finir à la casse. Une réparation de la portion de la coque épaisse endommagée, si elle était réalisable, signifierait le remplacement de tout un tronçon de la coque.

Un autre SNA de la même classe, le Saphir, a été désarmé en 2019 et se trouve à Cherbourg.