Pénurie d'écouvillons pour les tests Covid: l'Université de Namur met au point un système plus "souple"

Ces dernières semaines, plusieurs centres de dépistage "Covid-19" ont été confrontés à une pénurie d’écouvillons. Pour tenter de répondre à ce manque, l’Université de Namur a mis au point son propre écouvillon qui est également plus souple afin de diminuer la douleur des patients testés.

Réalisé en profondeur, le prélèvement du test Covid est douloureux. Pour éviter ces désagréments aux patients, l’Université de Namur a développé un écouvillon plus adapté à la cloison nasale.

"On estime que 60% de la population a une déviation de la cloison, donc simplement un chemin plus sinueux, explique Sébastien Penninckx, responsable du projet. Quand vous essayez de mettre quelque chose de rigide dans quelque chose qui est sinueux, ça vient à être douloureux. Donc l’innovation qu’on a amenée, c’est cette flexibilité. On peut les tordre dans tous les sens. Ça va épouser la forme des naseaux que tout a chacun a."

Dessiné sur ordinateur puis produit sur une imprimante "3 Dimensions", l’écouvillon flexible a été testé par des médecins sur 50 patients. Et le résultat est plutôt concluant.

"On a pu arriver à produire un écouvillon qui était à la fois moins douloureux pour le patient, mais tout aussi performant que les écouvillons actuellement utilisés pour les dépistages," ajoute Sébastien Penninckx.

Technologie sur clé USB

Mis au point à Namur, l’écouvillon pourrait être produit partout dans le monde, par une entreprise ou par un hôpital équipé d’une imprimante 3D. Un sacré changement pour Stéphane Lucas, professeur de physique à l’Université de Namur: "Nous pouvons envoyer sous format électronique, que ce soit sous la forme d’une clé USB ou d’un fichier attaché à un e-mail, toutes les informations nécessaires pour imprimer ces écouvillons localement."

Cette production décentralisée pourrait répondre à la pénurie constatée dans certains pays. L’Université espère donc rendre son écouvillon disponible sur le marché pour fin décembre.