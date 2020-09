Boxe: Bilal Laggoune affrontera Tommy McCarthy le 31 octobre à Londres

(Belga) Bilal Laggoune, challenger officiel pour le titre européen EBU (European Boxing Union) vacant des poids lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg), la catégorie du champion du monde WBA Interim Ryad Merhy, affrontera le boxeur nord-irlandais de Belfast Tommy McCarthy le samedi 31 octobre à Londres, sans public.

McCarthy et Laggoune convoitent la ceinture laissée vacante par le Britannique Lawrence Okolie, qui l'avait obtenue en battant notre compatriote Yves Ngabu (k.o technique 7e round) à l'O2 Arena de Londres le 26 octobre 2019. Pour rappel, Bilal Laggoune (25 victoires dont 14 avant la limite, 1 défaite, 2 nuls), 27 ans, avait accroché le nul pour le titre EBU en octobre 2015 à Gand face à l'Ukrainien Dmytri Kucher, lors d'un combat d'une très grande intensité. "The Mack Attack" McCarthy (16 victoires dont 8 par k.o et 2 défaites), 29 ans, avait quant à lui créé la surprise en octobre 2019 en battant chez lui aux points l'italien invaincu Fabio Turchi, pour s'emparer par la même occasion de la ceinture WBC internationale des lourds-légers. La tête d'affiche de ce gala londonien du 31 octobre sera le combat des lourds qui opposera l'Ukrainien Olseksandr Usyk, champion olympique en 2012 et ex-champion du monde WBO, WBC, IBF et WBA des lourds-légers, toujours invaincu à 33 ans avec 17 victoires, dont 13 obtenues avant la limite, au Britannique Dereck Chisora, 36 ans, champion intercontinental WBO (32 victoires dont 23 avant la limite, et neuf défaites). Ce choc était initialement programmé en mai, mais avait dû être reporté en raison de la situation sanitaire au Royaume Uni. Usyk convoite la ceinture IBF d'Anthony Joshua, et aura donc plus à perdre que Chisora dans ce combat.