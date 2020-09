Coronavirus - BILAN MONDIAL: le Québec reconfine malgré moins de cas par jour qu'en Belgique, l'Allemagne craint l'hiver

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.002.036 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts (204.762) que de cas enregistrés (7.116.456). Suivent le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni.

Canada: Montréal et Québec reconfinent un mois... avec moins de cas qu'en Belgique

Le Premier ministre du Québec a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour les régions de Montréal et Québec qui passent au plus haut niveau d'alerte pendant 28 jours.

Les Québécois sont appelés à ne pas recevoir d'invités à leur domicile. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment seront fermés du 1er au 28 octobre dans trois régions. "Les chiffres sont sans appel: on doit prendre nos responsabilités, on doit prendre des décisions difficiles", a prévenu le Premier ministre François Legault lors d'une conférence de presse en annonçant, "le coeur gros", la fermeture de plusieurs secteurs de l'économie durant le mois d'octobre.

Le Québec, qui compte plus de huit millions d'habitants, a annoncé lundi 750 nouveaux cas en une journée (mois qu'en Belgique avec environ 1500 cas par jour pour 11 millions d'habitants, ndlr). La province la plus durement touchée par l'épidémie, notamment dans ses maisons de retraite lors de la première vague, est entrée "dans la deuxième vague", avait prévenu la semaine dernière, le directeur national de la santé publique. Le nombre de nouveaux malades, autour de la centaine fin août, n'a cessé de grimper depuis pour approcher le millier le week-end dernier, mais le nombre de décès restait stable (entre zéro et six par jour). Le Québec "recommande fortement" d'éviter les déplacements entre les régions de la province. Au total, le Canada recensait lundi plus de 155.000 cas et 9.318 morts.

Allemagne: évolution "très préoccupante"

"L'évolution du nombre d'infections est très préoccupante" en Allemagne, s'alarme le porte-parole du gouvernement. La chancelière Angela Merkel évoque le risque d'enregistrer à ce rythme en décembre "19.200 cas" supplémentaires chaque jour, contre environ 2.000 actuellement, et craint une perte de contrôle de l'épidémie cet hiver.

Inde: 6 millions de cas

L'Inde a franchi lundi la barre des six millions de cas officiellement répertoriés. Le pays pourrait, dans les prochaines semaines, dépasser les Etats-Unis pour devenir le pays au monde comptant le plus d'infections recensées. Avec près de 100.000 décès, l'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, enregistre un taux de décès bien inférieur aux Américains et aux Brésiliens.

Restrictions en Espagne et en France

En Espagne, Madrid a étendu à de nouvelles zones les restrictions pour freiner l'épidémie. Ces mesures concernent depuis lundi matin 167.000 personnes supplémentaires, qui ne peuvent sortir de leur quartier que pour des raisons précises comme aller travailler, se rendre chez le médecin ou emmener les enfants à l'école. Plus d'un million d'habitants de la région de Madrid sont désormais concernés.

En France, la fermeture totale des bars et restaurants est entrée en vigueur dimanche soir à Aix-en-Provence et Marseille (sud-est) pour 15 jours.

Fin du couvre-feu à Melbourne

Le couvre-feu nocturne qui était en vigueur depuis près de deux mois à Melbourne pour endiguer la flambée de cas de coronavirus a pris fin lundi, mais les cinq millions d'habitants de la seconde ville d'Australie demeurent soumis à des mesures contraignantes. Ils sont tenus de rester chez eux et ne peuvent se déplacer que dans un rayon de cinq kilomètres pour un certain nombre d'activités clairement définies. Les commerces non-essentiels sont par ailleurs fermés et les restaurants ne peuvent servir qu'à emporter, ce qui a provoqué la colère dans le secteur de la restauration.

Grèce: des cas sur la première croisière

Dans le premier bateau de croisière à accoster en Grèce depuis le confinement, une douzaine de membres d'équipage ont été testés positifs au coronavirus. Quelque 150 des 666 membres d'équipages ont subi un test dont une douzaine se sont révélés positifs. Ils ont été isolés à bord du navire.

G20 virtuel

L'Arabie Saoudite, pays hôte du G20, a annoncé que le sommet se tiendrait virtuellement les 21 et 22 novembre et serait présidé par le roi Salmane ben Abdel Aziz Al-Saoud.