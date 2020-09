Un navire de croisière avec à bord des porteurs du coronavirus accoste à Athènes

(Belga) Le premier bateau de croisière à revenir en Grèce depuis le confinement a accosté au port du Pirée à Athènes tôt mardi matin, après la découverte à bord d'une douzaine de contaminations au coronavirus, a annoncé l'agence de presse grecque ANA.

Le navire Mein Schiff 6, battant pavillon maltais et opérant pour le géant allemand du tourisme TUI, transporte 922 passagers et 666 membres d'équipage. Personne n'est pour l'instant autorisé à débarquer, alors que des personnels de l'agence de santé publique sont montés à bord pour procéder à des tests. Une douzaine de membres d'équipage se sont révélés positifs après avoir subi un test de dépistage, avaient fait savoir lundi les gardes-côtes grecs. Selon TUI ils étaient asymptomatiques. Mais selon des médias grecs mardi, des tests de suivi sur les mêmes membres d'équipage se sont avérés négatifs. Les passagers avaient tous été diagnostiqués en bonne santé après avoir subi des tests avant d'embarquer, selon la porte-parole des gardes-côtes. Le bateau de croisière, le premier à revenir dans les eaux grecques depuis le confinement fin mars, avait accosté mi-septembre au port crétois d'Héraklion et l'avait quitté dimanche soir en direction du Pirée, le port d'Athènes. Mais il a dû faire halte sur la côte de l'île de Milos lundi, après la détection des cas de Covid-19. (Belga)