Quatre F-16 belges viennent de rejoindre la coalition pour participer à la guerre contre l'Etat islamique

Quatre avions de combat F-16 - et un appareil de réserve - se sont envolés mardi matin de la base aérienne de Florennes pour rejoindre la Jordanie et participer, à partir du 1er octobre, aux opérations aériennes de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI), toujours actif en Irak et en Syrie.

Quatre de ces appareils devaient rejoindre la Jordanie - en fait la base aérienne d'al Azraq (centre-est du pays) - au terme de près de cinq heures de vol au dessus de la France puis de la mer Méditerranée, ponctuées de ravitaillements en vol effectués avec l'aide d'un avion français. Ils doivent être opérationnels à partir de jeudi pour des missions au dessus de l'Irak et du nord-est de la Syrie, mis en œuvre par un détachement de quelque 125 personnes, a expliqué devant la presse le nouveau commandant de la composante Air, le général-major Thierry Dupont. C'est la troisième fois depuis 2014 que la Belgique prend part avec des avions de chasse à l'opération "Inherent Resolve" (OIR), qui a permis de réduire l'influence de l'EI (Daech, selon son acronyme arabe) et d'éliminer le califat physique auto-proclamé sur de vastes zones des territoires irakien et syrien. "La principale mission, c'est la protection des troupes au sol" de la coalition et des forces irakiennes, et "la reconnaissance", a résumé mardi le commandant de la base de Florennes, le colonel Philippe Goffin.