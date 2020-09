Ecaussinnes: des équipes d'Elia disent avoir été agressées après la présentation d'un nouveau projet au conseil communal

Une réunion à "haute tension" a eu lieu ce lundi soir à Ecaussinnes. Le gestionnaire du réseau électrique Elia est venu présenter son nouveau projet baptisé les boucles du Hainaut qui comprend l'installation d'une nouvelle liaison aérienne à haute tension. Ce projet est fortement contesté. Les équipes d'Elia disent avoir été agressées verbalement et physiquement. Ce que réfutent les riverains qui étaient présents.

Les faits se sont déroulés en marge du conseil communal après 3h de réunion ce lundi soir... Les manifestants s'opposaient au tracé de la ligne. Et étaient là pour le faire savoir. A la sortie, selon Elia, le gestionnaire électrique, il y a eu agression des 3 employés.

Julien Madani, responsable de la communication des projets d'Elia : "Mettre en danger l'intégrité physique des équipes est inconcevable dans le cadre de leur mission. Il y a des dégâts sur le véhicule qui les a sortis".



Frédéric Bastenier est agriculteur. Il était sur place hier soir. Il est concerné par ce projet car une partie des 84 km de ligne à haute tension passeront juste au dessus de sa ferme. Le citoyen qui est aussi un membre du collectif "Les survoltés d'Ecaussinnes" dément toute violence: "Notre mouvement était tout à fait pacifiste. La preuve, et on en a discuté avec les policiers juste avant leur sortie qu'on allait faire une haie de déshonneur, parce que nous n'admettons pas ce qu'il vont faire. C'était non violent. On ne leur a pas tapé dessus. Et oui, il y a eu du bruit comme à chaque manifestation."

Des propos corroborés par Philippe Janssens, un autre membre actif du collectif "les survoltés d'Ecaussinnes": "Oui, hier soir, on a fait du bruit, mais à aucun moment nous avons été agressifs vis-à-vis d'Elia."

Les citoyens se disent pris de court et dénoncent un dossier lourd, qui va changer l'environnement de 14 communes.

"Depuis hier démarre la consultation citoyenne, vis-à-vis d'un dossier qui compte 340 pages extrêmement techniques et qui peut bousculer à tout jamais le paysage de notre village et la vie de milliers de citoyens. On se sent pris en otage", regrette Philippe Janssens.

Elia condamne les actions d'hier, qualifiées par le gestionnaire "d'agressions". Les réunions d'informations d'Elia sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 60 consultations étaient programmées.