Le chômage en hausse de 10,3% en août sur base annuelle

(Belga) Le chômage a augmenté de 10,3% en août sur base annuelle, indique mardi l'Onem. Le mois dernier, 367.623 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 34.423 de plus qu'en août 2019.

Le chômage a augmenté sur base annuelle dans les trois régions du pays: +14,9% en Flandre (151.997 chômeurs, + 6,3% en Wallonie (144.216) et +9,4% à Bruxelles (71.410). Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) augmente de 12,3% (+2.934 unités). Le chômage des 25 à 49 ans augmente de 12,9% (+24.429 unités). Dans la classe d'âge des 50 à 59 ans, il augmente de 2,4% (+1.844 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus augmente également (+ 12,2% ou +5.216 unités), précise l'Onem. Le pays comptait en août 26.706 chômeurs de moins de 25 ans dont 11.638 en Flandre (+22,2%), 12.222 en Wallonie (+4%) et 2.846 à Bruxelles (+14,1%). Le mois dernier, il y avait 127.621 chômeurs de plus de 50 ans dont 57.189 en Flandre (+7,5%), 47.383 en Wallonie (+3,2%) et 23.049 à Bruxelles (+5,9%). Enfin, 167.062 personnes étaient au chômage depuis deux ans et plus dont une majorité en Wallonie (67.033, +2,8%), suivie par la Flandre (59.227, +9,3%) et Bruxelles (40.803, +6,4%). (Belga)