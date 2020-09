Dilara (16 ans) victime de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux: "Ils m'ont forcé à envoyer des photos dénudées" (vidéo)

Le corps sans vie de Victorine Dartois, une jeune femme de 18 ans disparue depuis deux jours, a été découvert hier "immergé dans un ruisseau" à Villefontaine (France). Une enquête a été ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Si l'enquête confirme la thèse criminelle, ce sera une agression de plus vis-à-vis d'une jeune femme. Aujourd'hui, ces violences, souvent sexuelles, s'exercent de plus en plus via les réseaux sociaux. Selon un rapport des Nations-Unies, chaque seconde dans le monde, 750.000 prédateurs chassent sur internet. En outre, les contenus pédophiles, en ligne, auraient été multipliés par 10 en 10 ans. Et la Belgique n'échappe pas à la règle...

Dilara à seize ans. Et c'est une utilisatrice belge très active de Tik Tok. Pendant le confinement, trois hommes la remarquent sur le réseau social et lui proposent de discuter sur un autre réseau social: Snapchat. "Ils ont commencé à parler avec moi de façon ami-ami et puis au fur et à mesure ils ont commencé à pousser un peu plus loin. Ils étaient tous majeurs et ils savaient très bien que j'étais mineure mais ils ont quand même continué à vouloir des messages un peu chauds etc. Du coup, je lui disais toujours non. Ils ont forcé pour que j'envoie des photos dénudées alors que je ne voulais pas. J'ai reçu des photos de l'entrejambe de certaines personnes sur Tik Tok que j'avais pas voulu. J'étais super mal à l'aise, je ne savais pas trop comment réagir". En tout, Dilara, a reçu dix photos et deux vidéos déplacées. "Et je connais plein de gens qui reçoivent des photos de zizi dire alors qu'elles n'ont rien demandé. Le pire, c'est que ça les amuse. Ils trouvent ça excitant alors que ce sont des filles mineures". Ce genre de témoignage, Child Focus en reçoit énormément. Le directeur des opérations Miguel Torres Garcia tient à rappeler aux jeunes de rester vigilant. "Faites très attention à ce que vous faites, n'envoyez pas d'images de votre corps, de vos organes sexuels avec votre tête comme ça. Vous ne savez jamais, vous ne contrôlez absolument rien. C'est lancé dans la toile et le contrôle vous échappe". Rendez-vous ce soir à 20h20 sur RTL-TVI pour la suite du magazine "Indices" présenté par Julie Denayer.