La Fédération Wallonie-Bruxelles installe son Conseil supérieur de la Culture

(Belga) Le Conseil supérieur de la Culture a été officiellement installé ce mardi au Théâtre National à Bruxelles. Cette nouvelle instance doit contribuer à construire une politique culturelle transversale et intersectorielle, en faisant le lien entre l'administration, le secteur et les responsables politiques. "Tout est mis en place afin de dessiner un futur pour la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles", s'est réjouie la ministre Bénédicte Linard.

Le tout nouveau conseil s'est réuni pour la première fois ce mardi, dans un lieu culturel pour le symbole, afin d'acter son installation et de baliser son fonctionnement interne. Fruit du décret sur la nouvelle gouvernance culturelle, l'instance devra à terme formuler des avis et des recommandations sur les politiques culturelles, sur des avant-projets ou des propositions de décret, et sur l'évaluation des cadres décrétaux. Ce travail peut se faire à la demande du gouvernement ou du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également de la propre initiative du Conseil supérieur de la Culture. "Ce n'est plus la politique dans son coin ou l'administration dans son coin", souligne Bénédicte Linard, la ministre de la Culture. "Ensemble, nous allons pouvoir travailler à la construction de la politique culturelle. Nous avons également assuré la parité dans le conseil, avec autant de femmes que d'hommes, mais aussi une richesse de profils et d'expériences." Le conseil se compose des présidents des nouvelles chambres de concertation sectorielles et d'experts choisis pour leur expertise transversale. Des commissions d'avis pour les demandes de soutien financier et une chambre de recours ont également été mises en place. Comme première mission, la ministre a demandé au conseil de remettre un avis sur le redéploiement de la culture développé dans le rapport du "groupe des 52" pour la relance du secteur. Il sera également sollicité pour des sujets plus spécifiques, notamment le statut des artistes. Le président du Conseil supérieur de la Culture sera choisi lors de la prochaine séance. (Belga)