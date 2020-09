Jose Manuel Barroso nommé à la présidence d'une coalition clé contre le Covid-19

(Belga) L'ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso va prendre la présidence de l'Alliance Gavi, qui supervise actuellement le dispositif onusien d'accès mondial au vaccin contre le Covid-19.

Le conseil d'administration de Gavi - où l'Unicef, l'OMS, la Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda Gates occupent des sièges permanents - a approuvé à l'unanimité le choix de l'ancien Premier ministre du Portugal (2002-2004), qui a dirigé la Commission européenne pendant 10 ans (2004-2014) avant de travailler pour la banque d'investissement Goldman Sachs. "Le monde a besoin de Gavi maintenant plus que jamais, à la fois pour s'assurer que les vaccins contre le Covid-19 atteignent tous les pays, riches et pauvres, et pour poursuivre sa mission principale qui est de protéger des centaines de millions de personnes contre les maladies évitables", a déclaré M. Barroso, cité dans un communiqué de Gavi. Ce partenariat public-privé a été créé en 2000 afin d'élargir l'accès à la vaccination dans les pays pauvres. Cette alliance réunit les pays à faible revenu et les gouvernements donateurs, l'OMS, l'Unicef, la Banque mondiale, les fabricants de vaccins de divers pays, des instituts techniques et de recherche, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres philanthropes privés. Depuis la pandémie de Covid-19, l'organisation basée à Genève a été chargée par l'Organisation mondiale de la santé de coordonner le dispositif onusien d'accès mondial au vaccin contre le Covid-19, baptisé Covax (Covid-19 Vaccine Global Access; accès mondial au vaccin contre le Covid-19). L'ancien Premier ministre portugais prendra la succession de la Nigérianne Ngozi Okonjo-Iweala, actuellement candidate à la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dont le mandat à la présidence de Gavi prend fin en décembre. Le processus de sélection du successeur de Mme Okonjo-Iweala a débuté en octobre 2019. Plus d'une centaine de personnes avaient déposé leur candidature à la présidence du conseil d'administration de Gavi, un poste non rémunéré. (Belga)