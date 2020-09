Arrestations et perquisitions en Flandre pour trafic de cocaïne à grande échelle

(Belga) Dans le cadre d'une enquête sur le trafic de cocaïne à grande échelle menée par le parquet fédéral, des enquêteurs de la police judiciaire fédérale du Limbourg et d'Anvers ont perquisitionné plusieurs lieux lundi matin. Des arrestations ont également eu lieu. Selon plusieurs médias, l'ancien chef de la gendarmerie Willy Van Mechelen, âgé de 77 ans, et l'un des membres du clan Aquino de Maasmechelen ont été arrêtés.

Selon Het Laatste Nieuws et les journaux de Mediahuis, M. Van Mechelen a été arrêté comme principal suspect dans un dossier concernant l'importation de milliers de kilos de cocaïne. Des dizaines de perquisitions ont permis de saisir des millions d'euros en espèces, de l'or et des voitures de luxe. N.S., un leader du groupe de hooligans Antwerp Casual Crew, T.B. qui réside à Marbella et quelques membres du club de motards Bandidos figurent également parmi les suspects. L'ex-gendarme, M. Van Mechelen, était à la tête de la brigade anti-stupéfiant (BOB) à l'époque, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait lui-même importé des tonnes de haschisch. L'enquête a commencé après qu'un énorme chargement de près de 3.000 kilos de cocaïne a été découvert dans le port d'Anvers fin 2019. Les comparutions des différentes personnes arrêtées sont encore en cours. De plus amples informations suivront mercredi ou jeudi lors d'une conférence de presse. (Belga)