Des millions de masques et équipements médicaux y sont entreposés: voici notre nouveau stock fédéral (vidéo)

Selon le gouvernement, la Belgique est prête à faire face à une éventuelle 2ème vague, du moins sur le plan logistique. Il a ouvert cet après-midi les portes de sa "réserve stratégique", en province d'Anvers.

En tout, près de 186 millions masques et équipements médicaux sont stockés dans cet entrepôt. Une réserve constituée déjà depuis le mois d’avril.

"On a fait une prédistribution. On a donné aux médecins généralistes, aux hôpitaux, aux infirmières, pour leur gestion. Maintenant, on a aussi la constitution d'un stock fédéral où on peut vraiment donner au dernier moment le matériel nécessaire s'il y a une pénurie quelque part", explique Philippe De Backer, le ministre en charge de la gestion de l'approvisionnement en matériel Covid-19.

On y trouve des masques chirurgicaux, des visières ou encore des masques FFP2. L'équipement devrait être renouvelé pour éviter qu'il soit périmé. Une réserve stockée dans un entrepôt de 28.000 m². Elle devrait même augmenter de 40% d’ici fin octobre.

"Je pense qu'avec ces volumes-là, on est prêt pour une 2e et une 3e vague. J'espère qu'elles n'arriveront jamais, mais c'est mieux d'être protégé avec un tel volume et les matériaux disponibles. S'il y a encore un problème sur le terrain, pour les médecins, les hôpitaux, les maisons de repos, on dispose d'un stock stratégique", assure Philippe De Backer.

De plus en plus d’entreprises belges produisent ce matériel de protection. Actuellement, le gouvernement est en collaboration avec une quinzaine pour augmenter le stock stratégique.