Formation fédérale: des images de l'intérieur de la salle des négociations ont filtré cette nuit sur les réseaux sociaux (vidéo)

Bonne humeur et travail assidu sont ce que les communicateurs ont voulu faire passer comme messages sur les réseaux sociaux.

Les négociateurs de la Vivaldi sont parvenus à un projet d'accord de gouvernement fédéral après 21 heures de discussions. Les techniciens -les "sherpas"- en finalisent la relecture sur le coup de 6h du matin. C'était donc une nuit blanche pour les négociateurs qui a été documentée sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram où les participants ont multiplié les publications. La responsable presse du MR a publié une petite vidéo sur instagram et un selfie avec en arrière fond, les présidents qui discutent, debout. On voit des images de pauses café (la énième on imagine). La vidéo est ornée de smiley de café, d'ailleurs et de soleil endormi, avec comme message "Almost finish", soit en français "presque fini"!



Même ton sur la vidéo postée quelques minutes plus tard par les socialistes flamands, avec toujours ce ton humoristique, et cette légèreté propre aux réseaux sociaux. Et de l'entrain pour les socialistes flamands qui écrivent en grosse lettre : "Blijven gaan - vooruit", soit "Continuer à aller en avant!"



On distingue sur ces différentes photos des coulisses, des mines fatiguées, mais de fait, une ambiance bonne enfant. C'est ce que les auteurs de ces clichés ont voulu faire passer en tous cas.

Pour le décor, des centaines de documents jonchent les bureaux, des bics, des verres d'eau... et des négociateurs avec leur smartphone en main, pour peaufiner leur communication sur les réseaux sociaux pendant les pauses.