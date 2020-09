Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 10.000 morts en Belgique -

La Belgique, un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie, a franchi mercredi la barre des 10.000 morts. Ce pays d'environ 11,5 millions d'habitants à la forte densité de population recensait 10.001 décès (+13 en 24 heures), et 117.115 cas positifs enregistrés au total.

Au niveau mondial, la pandémie a fait au moins 1.012.093 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 206.005 décès. Suivent le Brésil avec 142.921 morts, l'Inde avec 97.497 morts, le Mexique avec 77.163 morts et le Royaume-Uni avec 42.072 morts.

- Manifestations limitées en Israël -

Le Parlement israélien a approuvé une loi permettant de restreindre les manifestations lors du reconfinement, une mesure dénoncée par ses détracteurs comme visant à museler le mouvement de contestation contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Cette loi est la dernière mesure de durcissement des restrictions adoptées par Israël pour lutter contre la propagation du virus.

- L'Irlande du Nord restreint l'accès aux bars -

L'Irlande du Nord a ordonné aux bars et restaurants de fermer à 23H00 à partir de mercredi, dans la foulée de mesures similaires controversées dans le reste du Royaume-Uni.

- En France, les bars vont "faire du bruit" -

Les patrons et salariés des restaurants, cafés, bars, traiteurs et discothèques en France sont appelés par leur principale organisation à "faire du bruit" chaque vendredi à 11H45 devant leur établissement, pour protester contre restrictions et fermetures.

- L'Espagne renonce à la discipline budgétaire -

Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il abandonnerait les règles de discipline budgétaire pour 2020 et 2021 en raison de l'impact de la pandémie sur les finances publiques.

- Allemagne: restrictions pour fêtes et repas de famille -

L'Allemagne va limiter le nombre de participants à des fêtes dans l'espace public et privé en fonction de l'évolution des infections afin de lutter contre une recrudescence de la pandémie.

- Vaccins réservés pour les pays pauvres -

La Banque mondiale a demandé à son Conseil d'administration d'approuver un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à acheter et distribuer des vaccins contre le Covid-19.

Cent millions de doses supplémentaires de futurs vaccins ont par ailleurs été réservées pour les pays pauvres, selon l'Alliance pour les vaccins (Gavi) qui collabore avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

burs-paj/cds/mba