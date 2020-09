Ce qui change ce 1er octobre: voici le nouveau réseau de lignes rapides du TEC

Le TEC lancera le 1er octobre son nouveau réseau structurant composé de 17 lignes Express (cliquez sur ce lien pour en savoir plus).

Ces lignes doivent permettre de relier rapidement les villes entre elles. Le TEC entend de cette manière "simplifier et amplifier son offre de transport pour encourager les citoyens à faire le choix d'une mobilité plus durable".

Parmi les 17 lignes proposées, trois sont nouvelles. L'une reliera Waremme et Namur, l'autre Perwez à Ath et la dernière Malmedy à Verviers.

Dix autres existent déjà: Louvain-la-Neuve-Wavre-Ixelles (Conforto), Louvain-la-Neuve-Wavre-Woluwe (Conforto Bis), Wavre-Auderghem (Conforto 3), Jodoigne-Louvain-la-Neuve-Ottignies (Rapido Bus 1), Tubize-Nivelles (Rapido Bus 2), Braine-l'Alleud-Genappe-Louvain-la-Neuve (Rapido Bus 3), Nivelles-Louvain-la-Neuve (Rapido Bus 4), Bastogne-Namur (88), Namur-Couvin (56) et Namur-Péruwelz-Jodoigne (82).

Les quatre anciennes lignes Wallonia Easy Line se voient également renforcées et intégrées à l'offre. En matière de tarification, c'est le tarif Horizon+ qui sera appliqué à toutes ces lignes.

Le réseau Express sera principalement desservi par "des véhicules confortables, reconnaissables à leur habillage jaune monochrome et équipés au fur et à mesure du wifi et de ports USB", a précisé le TEC. Par ailleurs, ces bus seront actifs toute la journée et toute l'année, afin de faciliter les déplacements des travailleurs et étudiants.