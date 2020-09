Incendie dans l’ancien commissariat de Jodoigne : Plus de peur que de mal

Mercredi 30 aux alentours de 9 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans une caserne de police désaffectée rue du Bosquet, à Jodoigne dans le Brabant-Wallon. Les pompiers ont pu maîtriser les flammes avant qu’elles ne s’échappent du bâtiment.

Les habitants de la Rue du Bosquet à Jodoigne se sont réveillés surpris ce matin (mercredi 30 septembre 2020) en voyant les pompiers s’affairer autour de l’ancien commissariat de police de la commune.

Fort heureusement, aucun dégât n’est à déplorer et les bâtiments alentour n’ont pas été endommagés. Dans l'après-midi, le Major Serge Lauwerier s’est exprimé au nom de la Zone de Secours du Brabant-wallon quant à la réalisation de l’opération : "Les postes de secours de Jodoigne et de Wavre sont intervenus, ce matin, vers 9h15, pour un incendie dans l'ancien bâtiment "Commissariat de Police" à Jodoigne, Rue du Bosquet, bâtiment inoccupé et désaffecté. Les moyens qui ont été engagés par la Zone de secours du Brabant wallon sont les suivants : 1 véhicule de commandement, 2 autopompes et 1 autoéchelle. Grâce à notre action rapide, les dégâts ont été limités à l'intérieur du bâtiment au niveau +1."