Après la surprise du président chinois sur le climat, pas d'annonce sur la biodiversité

(Belga) Le président chinois Xi Jinping a appelé mercredi lors du sommet virtuel de l'ONU sur la biodiversité à un nouvel accord international "ambitieux", mais sans annoncer d'engagement nouveau de la Chine sur la protection de la nature comme il l'avait fait la semaine dernière avec la promesse de neutralité carbone dans 40 ans.

190 pays s'étaient engagés en 2010 sur 20 objectifs de protection de la nature d'ici 2020: aucun n'a été tenu, selon un rapport récent de l'ONU. Face à cet échec, plus de 60 dirigeants ont signé lundi un nouvel engagement sur la réduction de la pollution de l'air et des océans et la transition vers un système agro-alimentaire durable d'ici 2030, mais ni les Etats-Unis, ni la Chine ne font partie des signataires, alors que la ville chinoise de Kunming accueillera fin 2021 une grande conférence onusienne sur la biodiversité (COP15) pour peut-être adopter l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat, mais pour la biodiversité. Les ONG attendaient une éventuelle surprise de Xi Jinping dans son discours de mercredi, mais le dirigeant a semble-t-il reporté toute annonce concrète à l'an prochain. "En tant que plus grand pays en développement, la Chine est prête à prendre des responsabilités internationales en proportion de son niveau de développement, et à contribuer à la gouvernance environnementale mondiale", a déclaré Xi Jinping, en appelant à l'adoption d'un "cadre d'action complet, équilibré, ambitieux et applicable" à la COP15. (Belga)