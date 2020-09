Accord de gouvernement fédéral - Les militants sp.a valident la participation au gouvernement à près de 95% des voix

(Belga) Les militants du sp.a ont validé, à près de 95% des voix, l'accord de gouvernement Vivaldi auquel sont parvenus mercredi les sept partis de cette coalition (familles socialiste, libérale, écologiste et CD&V).

Les membres du parti socialiste flamand ont donc donné leur feu vert à la participation de leur parti au prochain gouvernement fédéral, qui sera dirigé par le libéral flamand Alexander De Croo. Plus de 6.000 membres ont pris part au vote. 3,8% d'entre eux se sont exprimés contre la participation au gouvernement, 1,9% s'est abstenu. Le sp.a devrait occuper deux postes ministériels dans cet exécutif. On ne sait pas encore avec certitude qui seront les deux ministres socialistes néerlandophones que le parti présentera. Le jeune président, Conner Rousseau, a en tout cas promis plus tôt dans la journée qu'il s'agira pour l'un des postes au moins d'une surprise, une "bombe", sous la forme d'une personne n'étant actuellement pas active en politique. Chaque parti de la Vivaldi organise mercredi soir un congrès de participation, pour obtenir le feu vert des militants avant que l'équipe ne prête serment devant le Roi jeudi matin. (Belga)