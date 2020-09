Accord de gouvernement fédéral - Le MR valide en congrès sa participation au gouvernement De Croo

(Belga) Les libéraux francophones du MR ont validé mercredi soir leur participation au gouvernement heptapartite "Vivaldi" qui sera dirigé par Alexander De Croo.

Les militants libéraux francophones ont approuvé l'accord de gouvernement fédéral conclu avec les socialistes, les écologistes, le CD&V et l'Open Vld à l'unanimité moins une abstention. Le président Georges-Louis Buchez n'a pas annoncé le casting ministériel du parti. Selon plusieurs sources interrogées lors du congrès, le MR exercera les compétences des Affaires étrangères, des Classes moyennes, de l'Agriculture, de la Diversité et de la Digitalisation. Le parti a en outre réclamé le portefeuille des Affaires institutionnelles, a par contre confirmé M. Bouchez. Comme attendu, la Première ministre sortante deviendrait la vice-Première MR et cheffe de la diplomatie belge, a-t-on ajouté à bonne source. Le ministre du Budget sortant David Clarinval devrait occuper le deuxième poste de ministériel. Le MR disposerait en outre d'un poste de secrétaire d'Etat. (Belga)