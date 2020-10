Tollé sur les réseaux sociaux: le MR autorisé à réunir 449 personnes à son congrès au lieu des 200 maximum

Vous êtes nombreux à avoir regardé sur les réseaux sociaux les vidéos du congrès du MR de ce mercredi soir qui validait sa participation au gouvernement De Croo. Dans l'euphorie d'être arrivés à un accord, les partisans se sont réunis dans un des palais du Heysel, équipés de masque. Mais beaucoup de lecteurs (notamment du secteur événementiel) s'étonnent ce matin via notre bouton orange Alertez-nous, du nombre de personnes qui ont assisté à cet événement en pleine pandémie du coronavirus.

"Congrès de parti avec plus de 200 personnes à l'intérieur en temps de COVID. Quel bel exemple et l’on s’étonne que le citoyen ne respecte pas les règles", s'indigne Mireille.

Même son de cloche pour Xavier de Theux: "Je suis scandalisé par ce comportement. Les métiers de la culture sont en train de crever. On interdit les concerts, les pièces de théâtre, les rassemblements dans les galeries d’art, etc... En attendant le MR s'en fout alors que ce parti a placé Sophie Wilmès comme Première ministre pendant des mois et qui a exigé des règles Covid."

Pourquoi autant de personnes étaient-elles présentes dans l'Auditorium 2000?

Selon nos informations, seuls les détenteurs d'une carte de membre du parti avaient le droit de se retrouver dans l'auditorium 2000 de Brussels Expo pour célébrer l'accord gouvernemental. En regardant les images, difficile de se faire une idée du nombre approximatif de personnes ayant rallié cette assemblée. Nous avons donc posé la question au Mouvement Réformateur. La porte-parole Salma Haouach se défend, et explique que "tout comme d’autres partis politiques, le Mouvement Réformateur a organisé ce 30 septembre en soirée son Congrès de participation afin de faire valider par ses militants l’entrée ou non dans la nouvelle coalition gouvernementale fédérale dite Vivaldi." Et de préciser le nombre de participants: "À cette occasion, 449 personnes se trouvaient présentes dans l’Auditorium 2000 de Brussels Expo pour une capacité maximale de 908."

Pour justifier la tenue "d'un tel événement", le MR tenait ce matin à apporter quelques précisions dans un communiqué: "Il est important de préciser que toutes les règles sanitaires imposées par le CNS ont été respectées, c’est-à-dire ; l’obligation du port du masque, le respect des distances avec l’occupation d’un siège sur deux, la désinfection en entrant et en sortant de l’auditorium ainsi que le nettoyage des micros après chaque intervention. Aussi, suivant les instructions de la ville de Bruxelles, la capacité maximum de l’Auditorium 2000 et du Palais 10 (où le catering s’est déroulé) est de 908 personnes."

"Concernant la zone de catering, toutes les précautions ont également été prises ; des tables d’une occupation de 10 personnes ne pouvaient en accueillir que 5, chaque personne bénéficiait d’un lunch pack individuel pour le repas – déposé directement à chaque place, il était obligatoire de rester assis pour boire ou manger et le port du masque était obligatoire après avoir quitté sa place."

Pour rappel, les événements sont autorisés sous conditions strictes pendant cette pandémie, et à l'intérieur, comme c'est le cas ici, "la capacité est limitée pour tous les événements à 200 personnes", comme précisé lors du dernier Conseil National de Sécurité et stipulé sur le site du SPF Santé. Mais les exploitants des salles de spectacle peuvent obtenir des dérogations. "Depuis le 1er septembre 2020, les autorités communales peuvent autoriser les exploitants d'infrastructures permanentes (salle de concert, par exemple) à accueillir un public assis supérieur aux 200 personnes préalablement autorisées, en accord avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d’un virologue et dans le respect du protocole applicable", décrit le site du SPF Santé publique. La porte-parole du MR, nous confirme que le gestionnaire de la salle de Brussels Expo en a obtenu une pour l'exploitation de ses salles.

Le MR soutient le secteur événementiel

Ce communiqué conclut: "Aujourd’hui, le Mouvement Réformateur souligne l’importance et la nécessité de relancer le secteur de l’événementiel. Le Congrès de participation d’hier en est le parfait exemple. En choisissant cette salle et cette manière de fonctionner, notre parti politique fait le choix de relancer tout un secteur à l’arrêt. En effet, d’autres partis ont choisi de le faire à distance. Ceux-ci n’ont donc pas eu recours à du personnel d’accueil, à des techniciens, un modérateur, un caméraman, un traiteur professionnel, etc…"