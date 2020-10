Gouvernement De Croo: qui est Mathieu Michel, secrétaire d'Etat en charge du digital, de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments?

Il est la surprise du MR que le président Georges-Louis Bouchez a décidé de garder jusqu'à la dernière minute: Mathieu Michel, le fils de Louis Michel, ancien colosse du Mouvement Réformateur et frère de Charles, ancien Premier ministre devient secrétaire d'État à l'Agenda digital, au numérique, à la simplification administrative, à la protection de la vie privée et à la régie des bâtiments. Il était député provincial et président du Collège provincial du Brabant Wallon. Vu ses nouvelles fonctions, un remaniement au sein de la province sera annoncé cet après-midi.